- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat ca Traian Berbeceanu este un prefect bun” pe care bucureștenii „s-au putut baza intr-o perioada extrem de grea”. „Un prefect bun, un om...

- In plin scandal privind numirea noilor prefecți, liderul PNL Ludovic Orban a mers in vizita la prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cel care ar putea pleca din funcție pentru ca numirea prefectului de București revine celor de la USR-PLUS.„Un prefect bun, un om serios pe care bucureștenii s-au putut…

- Presedintele Camerei Deputatilor, fostul premier Ludovic Orban, a transmis, in mesajul de anul nou, multumiri tuturor romanilor care, prin conduita lor, au sprijinit lupta impotriva pandemiei. Acesta spera ca anul 2021 sa fie mai bun, dar indeamna in continuare la respectarea tuturor normelor,…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat, in aceasta seara, Acordul de Guvernare pentru perioada 2020-2024. Acordul prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților, iar Anca Dragu – președintele Senatului. La ceremonia semnarii acordului…

- Dacian Ciolos, copresedinte al Aliantei USR-PLUS, a transmis un mesaj liderului PNL, Ludovic Orban, care ar vrea sa fie din nou premier, sugerand ca nu ar accepta asa ceva. "Apropo de discutiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am…

- „Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna intr-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuratie pe langa Ludovic Orban. Și vom respecta acest mandat. Din…

- Deputatul USR Tudor Pop atrage atentia ca USR Plus și UDMR nu vor accepta „doar sa execute” in noua coaliție de guvernare, iar PNL sa detina toate pozitiile de decizie, mentionand ca vor face guvern „impreuna cu PNL si nu in jurul PNL”. „Facem guvern impreuna cu PNL, nu in jurul PNL, ca PNL nu e pom…

- ​Dupa prejudiciul de imagine pe care l-au suferit în urma cu un an la formarea Guvernului Orban 1, USR-PLUS se confrunta acum cu aceeași problema. Liderii partidului condus de Barna și Cioloș au transmis repetat în ultimele doua zile ca nu sunt cei care ridica pretenții care ar putea bloca…