- Președintele PNL Ludovic Orban acuza USR ca a facut blat cu PSD la votul pentru președintele Consiliului Legislativ, unde fostul ministru al Justiției Florin Iordache a obținut cel mai mare numar de voturi. „Alta concluzie nu se poate trage”, a spus, miercuri, Orban. Orban acuza ca „PSD și cei care…

- Alegerea lui Florin Iordache la șefia, pe viața, a Consiliului Legislativ a degradat relațiile PNL cu USR care se acuza reciproc, prin vocea premierului Ludovic Orban, președinte al PNL, și prin cea a lui Dan Barna, copreședinte USR PLUS. Liderul PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe parlamentarii USR ca…

- Un adevarat scandal a fost declansat intre PNL si USR, dupa votul in parlament prin care Florin Iordache a fost ales presedinte al Consiliului Legislativ. Cele doua formatiuni se acuza reciproc ca l-au votat pe autorul Ordonantei 13 intr-o functie pe viata. Parlamentul Romaniei a mai dat o palma romanilor…

- "Colegii mei au iesit. Ce reactii sa ai la un vot firesc? Reactiile apar pentru ca suntem in campania electorala. Incercam sa prostim romanii. Nu s-a votat cu Iordache, cum am putea sa o facem?", a declarat Dan Barna, miercuri, in cadrul unei declaratii de presa. Premierul Ludovic Orban a…

- "Ceea ce s-a intamplat ieri in Parlament arata o data in plus ca acest Parlament, majoritatea PSD-ista, din acest parlament trebuei sa plece acasa.Sa pui in frunte Consiliului Legislativ pe cel care s-a afirmat ca violatorul justitiei independente din Romania, omul care a scos milionae…

- Deputatul USR Catalin Drula spune ca acuzațiile ca formațiunea sa ar fi votat pentru numirea lui Florin Iordache la șefia Coniliului Legislativ sunt ”ridicole” și susține ca nu toți parlamentarii PNL și-au votat propriul candidat - Augustin Zegrean.”Cel puțin 20 de peneliști…

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este ”o sfidare la adresa oricarui roman cinstit”.Citește și: Romania se apropie de scenariul catastrofal al Italiei! Pacienții la ATI sunt deja selectați: 'In curand si capacitatea…

- Liderul USR, Dan Barna, îi raspunde liderului PSD, Marcel Ciolacu, care i-a cerut voturile pentru o moțiune de cenzura împotriva Guvernului Orban: ”Cât timp PSD înseamna minciuna si hotie nu veti avea niciodata voturile USR".Marcel Ciolacu a susținut…