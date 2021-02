Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus dupa sedinta Biroului Politic National ca „organizatiile PNL au formulat propuneri pentru functiile de secretari de stat, presedinti, vicepresedinti de agentii” și a precizat ca au fost validati 72 de candidati, potrivit News.ro . ”Organizatiile PNL au formulat…

- Vaccinul anti-COVID-19 produs de compania AstraZeneca ofera un raspuns imun bun in cazul persoanelor varstnice, desi in prezent exista putine date despre nivelul precis al protectiei, a declarat, joi, Public Health England, dupa ce Comisia germana de vaccinare a recomandat ca acest vaccin sa fie…

- "Vaccinul (impotriva) covid-19 al AstraZeneca este recomandat in prezent numai persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani", scrie Comisia germana de vaccinare (STIKO) intr-un document pe care AFP precizeaza ca l-a putut consulta. "Datele disponibile in prezent sunt insuficiente in vederea…

- Politic Parlamentarii de Teleorman au aflat in ce comisii vor activa decembrie 28, 2020 13:03 La scrutinul de pe 6 decembrie, teleormanenii au trimis in Parlament, pentru urmatorii patru ani, cinci deputati si doi senatori. Astfel, liberalii au trimis in Camera Deputatilor trei reprezentanti, in…

- Ana-Georgia Mirea a fost aleasa, cu unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Comisei de Film in Romania. De profesie avocat, Ana-Georgia Mirea are 32 de ani si este absolventa a Facultatii de drept din cadrul Universitatii din Bucuresti, fiind specializata in proprietate intelectuala si avand…