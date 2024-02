Acord preliminar între statele UE şi europarlamentari pentru a relaxa regulile fiscale stricte ale Uniunii Europene Cea mai recenta revizuire a regulilor vechi de doua decenii, cunoscuta sub numele de Pactul de Stabilitate si Crestere, a venit dupa ce unele tari din UE au acumulat datorii record, pe masura ce si-au marit cheltuielile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina dupa pandemie si pe masura ce blocul a anuntat obiective ambitioase verzi, industriale si aparare. Noile reguli stabilesc tinte minime de deficit si de reducere a datoriilor, dar acestea sunt mai putin ambitioase decat cifrele anterioare. ”Intr-un moment de provocare economica si geopolitica semnificativa, noile reguli ne vor permite sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile reguli, stabilite, sambata, printr-un acord preliminar intre statele membre ale Uniunii Europene si europarlamentari, ofera guvernelor mai mult timp pentru a reduce datoriile, precum si posibilitatea de a oferi stimulente pentru a susține investitiile publice in protejarea climei, politica industriala…

- Un summit european extraordinar a inceput joi, 1 februarie, pentru a se incerca deblocarea a 50 miliarde de euro destinați ajutorarii Ucrainei – suma blocata la summitul din decembrie 2023 de catre Ungaria. Reamintim ca Viktor Orban, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Rusia lui Vladimir Putin,…

- Posibila schimbare de regim in Statele Unite dar și cursul razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei ingrijoreaza țarile europene. Inca din primele zile ale razboiului inceput in urma cu doi ani, statele Uniunii Europene au inceput sa vorbeasca despre revenirea la economia de razboi. Printre…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat joi, 18 ianuarie 2024, in calitate de vorbitor principal, la panelul cu tema "Rusia: ce urmeaza Russia: What next " din cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.Potrivit MAE, la dezbatere au luat parte Valdis Dombrovskis,…

- Budapesta "este departe" de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana privind ajutorul pentru Ucraina, a declarat joi, 18 ianuarie, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.UE incearca sa ajunga la o ințelegere cu privire la extinderea unui ajutor financiar mai mare pentru…

- Schema de sprijin pentru Kiev va fi folosita in cazul in care premierul maghiar Viktor Orban refuza sa renunțe la veto-ul sau, la urmatorul summit european planificat pentru 1 februarie, scrie Financial Times.UE pregatește un plan de sprijin in valoare de pana la 20 de miliarde de euro pentru Ucraina,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, reitereaza ca „nu s-a pus problema” unui vot pentru aderarea Romaniei și a Bulgariei la spațiul Schengen, „intrucat Olanda trebuie sa discute in parlament aceasta chestiune, ca și alte treburi de politica externa”. Intrebat daca exista vreo șansa sa intram in…

- Safran a declarat luni ca Roma a refuzat achizitia Microtecnica, subsidiara italiana a Collins Aerospace, folosind ”puterea de aur”, pentru a opri preluarea a ceea ce considera un activ strategic. Decizia a fost luata pentru a evita riscurile ”potentiale” ”pentru pregatirea fortelor noastre armate”…