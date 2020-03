Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul in vremea Coronavirusului. Suna ca un roman de Marquez. Este, in schimb, o felie de viața. O noua viața, cea afectata de pandemia de COVID-19. De joi, Coronavirusul a oprit și fotbalul. Niciun meci nu se va mai juca pana pe 31 martie. Nici in Liga 1 și nici in Liga 2, nici in […] Articolul…

- Echipe mixte, formate de Poliția Locala și Direcția de Asistența Sociala vor merge la persoanele in varsta, care sunt singure, pentru a verifica starea lor de sanatate și necesarul de alimente și medicamente in aceasta perioada, a anunțat primarul Bacaului, Cosmin Necula. Locurile de joaca pentru copii…

- De cele mai multe ori, visurile noastre, tipul de viața dorit, obiectivele noastre pe termen scurt, mediu sau lung, raman la stadiul de dorința. Ne intrebam un timp “de ce?”, fara sa cautam cu adevarat o schimbare in profunzime. Observand ca, in mod repetat, nu obținem un raspuns concret la aceasta…

- Poveștile de viața ale oamenilor au fost mereu fascinante, mai ales cand vin dupa… o viața de om. In aceasta categorie se incandreaza și povestea Lucreției Lepadatu, de 74 de ani, beneficiara in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau. Am vizitat-o pe Lucreția Lepadatu la ea „acasa”, intr-o camera de…

- Atleta bacauana Petronela Simiuc iși traiește visul american. Il traiește din plin: și la școala, și pe pista de atletism. Iar rezultatele ii zambesc: și in catalog, și pe tabela electronica de marcaj. Sa le luam in ordine. Și sa incepem cu școala. Absolventa, in 2018, a University of Toledo cu specializare…

- Bronx People anunța inceperea celei de-a cincea ediții a campaniei ,,Speranța pentru viața! Doneaza sange!”. Scopul principal al acesteia, spun inițiatorii proiectului, este de a responsabiliza societatea, de a face un apel la solidaritate, la sprijinirea acelor persoane care, in urma unor experiențe…

- E de o viața in tenis. Și asta in ciuda faptului ca prima dragoste a fost fotbalul, pe care l-a și practicat la piticii Ceahlaului. De la 14 la 15 ani s-a imparțit intre balonul cu hexagoane și mingea de tenis, pentru ca ulterior, sa se dedice in intregime sportului alb. Mai intai ca jucator […] Articolul…

- Fotbalul bacauan traiește mai mult din amintiri. Dar traiește! Traiește și pomenește atat vremurile de aur, cat și pe cei care au facut posibile acele vremuri fara de egal. Cu atat mai mult cu cat o buna parte dintre aceștia nu se mai afla printre noi. Astfel, luni, 23 decembrie, de la ora 16.00, la…