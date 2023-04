Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Mureș, in colaborare cu programul TopografiaMonumentelor Istorice din Targu Mureș și cu prilejul ZileiInternaționale a Monumentelor și Siturilor, organizeaza sambata, 22aprilie, cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Ziua MonumentelorIstorice la Targu Mureș", cu tema: Orașul lui Bernady.…

- Noua expoziție permanenta a Muzeului Județean Mureș se intinde pe o suprafața de 120 m2 și prezinta prin module tematice diferite aspecte ale vieții locuitorilor din oraș la inceputul epocii moderne, instituțiile de autoguvernare in devenire, breslele care au impulsionat viața economica, societatea,…

- Evenimentul marcheaza 30 de ani de francofonie in Romania. Selecția pentru publicul targumureșean include 4 filme: comedii, drame, thrillere. Proiecțiile vor avea loc la Muzeul Județean Mureș, Secția de Istorie – Sala Multimedia (Cetatea Targu Mureș), intre 23-26 martie 2023. Prin alegerea temei acestei…

- Muzeul Județean Mureș organizeaza sambata, 25 martie, incepand cu ora 17.00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș, la proiecția speciala a filmului "Phoenix – Povestea" (regia Cristian Radu Nema), care va fi urmata de o discuție cu fondatorul și liderul formației Phoenix, Nicu Covaci și…

- Orașul italian Siena din regiunea Toscana a fost zguduit de mai multe cutremure de mica intensitate, in noaptea de miercuri spre joi. Autoritațile au luat ca masura de siguranța inchiderea tuturor școlilor și a muzeelor, informeaza AFP. In total s-au inregistrat 20 de cutremure. Potrivit Institutului…

- Incepand de maine, 10 februarie, Art Safari iși deschide porțile pentru iubitorii de arta, pentru cea de-a XI-a ediție. Muzeul Județean Mureș va fi prezent in Palatul Dacia-Romania de pe Lipscani cu trei lucrari in expoziția temporara „Ion Theodorescu-Sion – Life as a Novel". Expoziția va fi deschisa…

- 27 de elevi din ciclul primar au participat luni, 6 februarie, la sediul administrativ al Muzeului Județean Mureș, la primul atelier de creație din cadrul programului "Origami cu Raluca Dumitrescu", intitulat "Cross-ul broscuțelor." Atelierele creative ofera copiilor o modalitate distractiva de a invata…

- Conform recensamantului din anul 2011 la Targu Mureș erau inregistrați 134.290 de locuitori. Conform datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistica in baza recensamantului din anul 2021, Targu Mureșul prezinta 116.033 de locuitori. Majoritatea judetelor au scazut ca dimensiune sub aspectul…