Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea armatei israeliene in Gaza a intrat deja intr-o noua etapa. Tancurile se indreapta spre sudul Fașiei, in timp ce Tsahalul cauta sa creeze locuri sigure pentru civilii palestinieni, cat mai aproape de Rafah.

- Armata israeliana a ordonat duminica evacuarea mai multor zone din Fașia Gaza și și-a intensificat bombardamentele, in timp ce și-a mutat ofensiva in jumatatea sudica a enclavei asediate, unde susține ca se ascund liderii gruparii militante Hamas.

- Israelul se confrunta cu presiuni internaționale tot mai mari, inclusiv din partea Statelor Unite, pentru a evita pierderile de vieți omenești in randul civililor palestinieni. Armata a desemnat anumite zone sigure, insa civilii se plang de faptul ca nu se pot stramuta rapid.

- IDF spune ca Divizia sa 162 a finalizat incercuirea Jabaliya din nordul Gazei și este gata sa aprofundeze luptele.Se spune ca Regimentul 215 de Artilerie și Forțele Aeriene au efectuat lovituri puternice in Jabaliya pentru a „pregati terenul pentru lupta”. La periferia orașului Jabaliya, trei…

- Luptatorii palestinieni și forțele armate israeliene sunt angajate miercuri dimineața in lupte grele in cartierul Zeitoun din sud-estul orașului Gaza.Un corespondent Al Jazeera a raportat incursiuni israeliene in nordul și nord-vestul Fașiei Gaza și in sudul și sud-estul orașului Gaza, in timp ce…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie” si sa puna capat „atacurilor” asupra Gazei, intr-un mesaj postat pe rețeaua X, transmite AFP. „Bombardamentele israeliene care s-au intensificat aseara asupra Gazei au vizat din nou femei, copii si…

- Israelul planuise sa lanseze o operațiune la sol in Fașia Gaza in acest weekend, dar a amanat-o din cauza vremii, au declarat surse apropiate armatei israeliene pentru The New York Times. Potrivit informațiilor publicate de ziarul american, Israelul va trimite zeci de mii de soldați, tancuri, geniști…

- Armata israeliana declara CNN ca militari israelieni luptau la sol, marti seara, cu combatanti din cadrul miscarii islamiste palestiniene Hamas in apropiere de kibutul Mefalsim, relateaza CNN.Potrivit postului american, o echipa CNN - care se afla in apropierea unui grup de militari israelieni care…