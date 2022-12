Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Falticeni s-a infrațit cu municipiul italian Chieri, din provincia Torino. Anunțul a fost facut de primarul din Falticeni, Catalin Coman, care a spus ca acordul de parteneriat a fost semnat cu primarul municipiului Chieri, Alessandro Sicchiero. Catalin Coman a spus ca municipiul Chieri este…

- Anul acesta, Consiliul Județean Maramureș marcheaza 30 de ani de la inființare. In acest sens, instituțiile din subordine vor avea o serie de activitați pentru maramureșeni și pentru tot publicul interesat. -In perioada 1-6 noiembrie 2022, toate muzeele vor avea intrare gratuita pentru vizitatori pe…

- Crama Jelna anunța finalul recoltei de struguri 2022 și marcheaza acest moment printr-o petrecere „end of harvest” party. Veți putea sa degustați mustul pe care voi inșiva il veți presa, dar și o serie de preparate pe baza de reducție de vin. Cum ar fi ca inceputul de weekend sa va prinda in vie, imbatați…

- Exista un oraș in Italia in care mai mult de jumatate din populație se numește Tucci. Pentru actorul Stanley Tucci, care iși insoțește parinții in varsta in patria stramoșeasca din Calabria, sudul Italiei, a fost "foarte emoționant".

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) lanseaza o ampla campanie de promovare a produselor agroalimentare romanesti si de crestere a accesului romanilor la alimentele de calitate obtinute pe plan local, sub denumirea "Produs romanesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare!", cu ocazia…

- In vara acestui an, producatorul din Sant'Agata Bolognese a prezentat, cu ocazia Concursului de Eleganța Pebble Beach, noul Urus facelift. Publicul a avut ocazia sa admire versiunea de top Urus Performante, cu ai sai 666 de cai putere. Acum, Lamborghini lanseaza noul Urus S, considerat a fi inlocuitorul…

- Serialul „High Water”, inspirat dintr-un dezastru real, va avea premiera la 5 octombrie, pe Netflix, potrivit news.ro.In 1997, oamenii de stiinta si oficialii sunt nevoiti sa ia decizii de viata si de moarte cand un val de inundatii distrugatoare ameninta orasul. Autoritatile locale, sub indrumarea…

- 7 oameni au murit marți, 6 septembrie, dupa au ramas blocati in parcarea subterana inundata a unui bloc din orasul portuar Pohang, sud-estul tarii, una dintre cele mai afectate regiuni sud-coreene de trecerea taifunului Hinnamnor, relateaza BBC.In ciuda intervenție salvatorilor, doar doua din cele 9…