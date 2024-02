Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ultima țara din Uniunea Europeana, cand vine vorba de reciclare. Doar 11% dintre deșeuri ajung sa fie reciclate, restul ajung la groapa de gunoi. Situația nu este mai roz nici in „orașul de 5 stele”. Clujenii se plang permanent de gestionarea defectuoasa a deșeurilor municipale de catre…

- Clujenii care locuiesc in cartierul Grigorescu sunt nemulțumiți de modul in care cei de la RADP Cluj gestioneaza situația Bazinului Olimpic Grigorescu. Oamenii zic ca acesta sta cu lunile cu lacatul pe ușa și de fiecare data cand incepe sezonul rece activitatea bazinului se suspenda pe o perioada nedeterminata.„In…

- Clujenii care locuiesc in cartierul Grigorescu sunt nemulțumiți de modul in care cei de la RADP Cluj gestioneaza situația Bazinului Olimpic Grigorescu. Oamenii zic ca acesta sta cu lunile cu lacatul pe ușa și de fiecare data cand incepe sezonul rece activitatea bazinului se suspenda pe o perioada nedeterminata.„In…

- Mizerie și dejecții umane, așa arata pasajul subteran de la gara din Cluj-Napoca, care leaga stațiile de transport public, cu parcarea de la magazinul Dedeman. Clujenii cer Primariei sa intervina pentru a face curațenie in zona. Se lovesc insa mereu de același raspuns: „pasajul ține de CFR și nu de…

- Unii clujeni sesizeaza ca sunt deranjați de proprietarii care iși plimba cainii fara lesa prin Parcul Central. Oamenii ar fi preocupați de numarul in creștere al atacurilor care s-au intamplat in țara și roaga autoritațile locale sa intervina.„Deseori sunt caini dezlegați in parcul mare. Nu se pot convinge…

- Studiile pentru metroul Clujului le da deja batai de cap locuitorilor din Manaștur, care sesizeaza ca dupa foraje s-au ales cu o mazga gri, impraștiata peste tot, care ajunge in casele lor.Oamenii cer Primariei sa intervina pentru a spala drumurile din zonele Aleea Firiza/Calea Manaștur. Avand și animale…

- Autoritațile locale promit de ani de zile dezvoltarea zonei Borhanci, insa multe raman doar pe hartie. Oamenii se plang ca așteapta de la Primarie soluții pentru problemele traficului in zona și deși sesizeaza de nenumarate ori autoritațile, nu au vazut nici macar sa fie dirijate periodic intersecțiile…

- Clujenii au intampinat ziua de 1 Decembrie cu un oraș sufocat de șantiere și lucrari facute cu „jumatate de masura”. Oamenii spun ca trotuarul de pe strada General Dragalina este mult prea lat și va duce la incetinirea traficului, de asemenea este mizerie crunta pe mal, lucru de care nimanui nu-i pasa.„Astazi…