- Hoteluri recomandate in Antalya, Hurgada si Creta cu zbor din Baia Mare. TURCIA – ANTALYA Riolavitas Resort & Spa Hotel 5* de la 780 euro/persoana Hotelul este situat la 75 km de aeroportul Antalya si la 3 km de centrul orasului Side. A fost construit in anul 2005, avand o suprafata totala de 2000 mp,…

- OFERTE SPECIALE VARA 2024 TOP DESTINATII DIN SPANIA TENERIFE Sejur 7 nopti Tenerife zbor din Budapesta de la 800 euro/ persoana Pentru detalii click aici PALMA DE MALLORCA Sejur 7 nopti Palma de Mallorca cu zbor din Cluj de la 789 euro/persoana Pentru detalii click aici COSTA…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav anunța doua noi zboruri charter pentru vara 2024, spre Turcia si Grecia. Doua noi zboruri charter sunt anuntate pentru vara 2024, de pe Aeroportul International Brasov, operate de compania JetBee din Cehia, in Antalya si Creta. Din oferta verii 2024 nu putea lipsi…

- Pe ordinea de zi a sedintei CSC de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, se afla si proiectul lui Amet Regep, care doreste edificarea unui PUZ pentru construirea unui salon de evenimente festive si bar. Salonul ar urma sa fie edificat in Oras Harsova, strada Casariei nr. 6H, nr. Cad. IE 103174.…

- Administrația Aeroportului Internațional „George Enescu”, din Bacau, a prezentat, luni, 18 martie, Programul de vara al zborurilor care vor avea loc, de la 31 martie pana in ultima duminica a lunii octombrie, intre care spre noi destinații – Bergamo, Bologna, Catania, Liverpool, Madrid, dar și chartere…

- Agenția pentru standarde alimentare (FSA) avertizeaza ca plicurile sau recipientele prezente pe piata nu contin doar condimente, ci si fragmente de insecte, plumb, fibre sintetice, frunze false și urme de mucegai. Datele ultimului raport in care au fost t

- Peisaje spectaculoase O vizita in Cappadocia te face sa uiti ca esti pe Pamant. Structuri ciudate aparute din eruptii vulcanice, ce arata ca niste ciuperci, turnuri sau orice altceva ti-ai putea imagina, au fost sculptate de eroziunea care a inceput acum cateva mii de ani si care continua sa schimbe…

- In 2024 vei avea zbor direct din Baia Mare catre mai multe destinații de vacanța. Este vorba despre Creta, Antalya și Hurghada (Egipt). Mai multe detalii și oferte pe mara-tour.ro ZiarMM The post Zborurile din Baia Mare catre destinații de vacanța in 2024 appeared first on ZiarMM .