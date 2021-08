Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-5 septembrie 2021, se va organiza cel mai mare festival dedicat intregii familii, Timeless 4ALL, la Timișoara. Acest festival aduce un concept unic in țara noastra și in zona balcanica. Aerodromul “Cioca” din Timisoara se va transforma intr-un urias parc de distractii Timp de 3 zile, Aerodromul…

- Liberalii timișeni s-au adunat astazi la Sala „Constantin Jude” (fosta Olimpia) din Timișoara, unde au loc alegerile pentru funcția de președinte al filialei județene. In apropierea cladirii sunt prezente, pentru orice eventualitate, o mașina de pompieri, o Ambulanța, dar și mai multe mașini ale unei…

- Începând cu 8 august, la Pro TV va fi difuzata o noua emisiune, aceasta fiind un format realizat pe plaja Neversea, de catre creatorii Untold și Neversea. „Provocare pe care” se anunța a fi un format de vara, pentru…

- Robin and the Backstabbers fac parte din acea categorie de formații care are „lipici“ in Timișoara, numeroasele lor concerte in orașul nostru de-a lungul timpului demonstrand ca trupa are parte de o baza solida de fani aici. Odata cu „dezghețarea“ evenimentelor live, baieții care au intrat in atenția…

- Dupa anul 2020, foarte dificil pentru sectorul cultural din Romania, in care Flight Festival a fost unul din foarte puținele proiecte care și-au asumat sa ofere publicului evenimente culturale de calitate... The post Surprize la ediția 2021 a Flight Festival de la Timisoara appeared first on Renasterea…

- Pana acum a fost cunoscut din postura de artist, acum a devenit și scriitor. Jean de la Craiova a uimit pe toți cand a anunțat ca va lansa o carte. Surprize pentru fanii artistului. Jean de la Craiova iși scrie povestea vieții Cele mai amuzante momente din existența lui Jean de la Craiova vor fi […]