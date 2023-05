Opt oameni uciși, alți șapte răniți, într-un atac armat la centru comercial din Texas. Atacatorul a fost și el ucis de un polițist Un barbat inarmat a coborat dintr-un sedan argintiu și a inceput sa impuște oameni intr-un mall din apropiere de Dallas, sambata, ucigand opt și ranind alți șapte, trei grav, inainte de a fi ucis de un ofițer de poliție care se afla in apropiere, au anunțat autoritațile, citate de Associated Press.Autoritațile nu au oferit detalii despre victimele de la Allen Premium Outlets, un mare centru comercial, dar martorii au raportat ca au vazut copii printre cei impușcați. Unii au spus ca au vazut și ceea ce pareau a fi un ofițer de poliție și un agent de securitate, inconștienți la sol.Focurile de arma,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

