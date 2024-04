Cardurile rușilor MIR au fost blocate în străinătate Cardurile rușilor denumite MIR au fost blocate pentru tranzacții in strainatate. Rusii nu mai pot sa utilizeze aceste carduri din cauza sanctiunilor occidentale. In unele țari nu pot face nici macar un transfer. Chiar si unele tarile prietenoase cu regimul lui Putin refuza sa mai lucreze cu aceste carduri. Cardurile MIR folosite de ruși au fost blocate in strainatate. Rusii nu pot folosi aceste carduri pentru achizitii de la un terminal, nu pot plati, nu pot retrage bani in numerar. De asemenea, ei nu pot transfera de pe un card pe alt card și nici nu mai pot sa cumpere ceva online. Sistemul National… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

