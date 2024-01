Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – De la inceputul acestei saptamani, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin și-a sporit efectivele cu un numar de 35 de tineri agenți de poliție. Aceștia au absolvit, luna aceasta, cursurile școlilor de agenți de poliție de la Campina și Cluj-Napoca, și au inceput activitatea…

- Poliția din Germania a anunțat ca desfașoara o operațiune de amploare in aeroportul din Hamburg dupa ce un barbat, inarmat cu o arma, a forțat intrarea in aeroport cu vehiculul sau și a tras focuri de arma in aer, informeaza Rador Radio Romania.Poliția a precizat ca, se pare, nimeni nu a fost ranit,…

- In cursul zilei de joi, 2 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au organizat cinci acțiuni punctuale, prilej cu care s-a acționat pentru combaterea principalelor cauze generatoare de producere a accidentelor grave, dar și pentru descurajarea elementelor infracționale și combaterea…

- Procurorii DNA incearca, printr o actiune extraordinara, la Inalta Curte, rejudecarea dosarului privind finantarea campaniei electorale din 2009 Cauza a fost solutionata definitiv in luna iulie 2023 de judecatorii de la Inata Curte de Casatie si Justitie a Romaniei prin incetarea procesului penal fata…

- Daca zilele trecute a fost Baia Mare, acum a venit randul celuilalt municipiu. Politistii de imigrari din Maramures, in cooperare cu politisti din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures si cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures au desfasurat ieri…

- Noi echipamente performante de supraveghere - camere de recunoastere a placutelor de inmatriculare ale autovehiculelor si dispozitive cu termoviziune - au intrat in dotarea Politiei de Frontiera, potrivit news.ro.Politia de Frontiera a anuntat, vineri, ca reprezentantii companiei BAT Romania au donat…

- Acțiune a salvamontiștilor in Munții Rodnei, in ajutorul a 11 turiști care s-au ratacit din cauza condițiilor meteo. Salvamontiștii maramureșeni s-au mobilizat și au pornit in cautarea unui grup de turiști irlandezi. Oamenii s-au ratacit din cauza ceții – anunța joi dimineața Salvamont Maramureș. Așa…

- Actiune de amploare a politistilor din Navodari Potrivit IPJ Constanta, la data de 7 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat o actiune cu forte marite pentru mentinerea climatului de ordine si siguranta publica, prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente…