- Oleksandr Petrakov, fostul antrenor al echipei Under-20 a Ucrainei, a fost numit in functia de selectioner al echipei de seniori a Ucrainei, in locul legendarului Andrei Sevcenko, a anuntat, miercuri, Federatia ucraineana de fotbal, citata de AFP. Petrakov "va pregati echipa nationala…

- Echipa Lille OSC, campioana en titre a Frantei la fotbal, a debutat cu o remiza in deplasare, 3-3, cu FC Metz, duminica seara, in prima etapa a noului sezon din Ligue 1, potrivit news.ro. Oaspetii au marcat prin Botman (min.23), Ikone (min.81) si Burak Yilmaz (min.90+6), in timp ce gazdele…

- The National Anti-corruption Directorate (DNA) - the Section for the Combat of corruption-related crimes ordered the commencement of criminal proceedings against Teleorman County Liberal Senator Eugen Pirvulescu who was also placed under court supervision for 60 days, the DNA said in a release.…

- Fratii romani Adrian si Victor Stepan au cucerit medaliile de argint in proba de canoe-2 masculin la juniori, vineri, la Campionatele Europene de kaiac-canoe maraton pentru juniori si Under-23 de la Moscova. Adrian si Victor Stepan au fost cronometrati pe distanta de 19 km cu timpul de 01 h 32 min 12…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a anuntat, miercuri, transferul fundasului francez Antoine Conte, care a semnat contractul cu clubul din Banie, anunta detinatoarea Cupei Romaniei pe site-ul sau oficial. Conte (27 ani) a evoluat pentru toate echipele de juniori si tineret ale Frantei, incepand…

- Mihaela Blaga a terminat pe poziția a 5-a, din postura de debutanta, proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Campionatului Balcanic pentru juniori 1 de la Istanbul, cu Personal Best (PB), la primul concurs internațional din cariera. Eleva antrenoarei Cristina Man a inregistrat timpul de 11 minute…

- Salonul Auto Piatra-Neamț de anul acesta aduce o noutate pentru publicul nemțean – pentru prima data, iubitorii de mașini pot testa modelele Volvo. De vineri pana duminica (11-13 iunie), dealerul auto Cybernet Autocenter participa la Salonul organizat de Camera de Comerț și Industrie Neamț cu toate…

- Romania's National Recovery and Resilience Plan (PNRR) is a very important programme for Romania, under which big money will be doled out to three important sectors: transport - 6.7 billion euros, education - 3.6 billion euros, and healthcare - 2.4 billion euros. "The National Recovery and…