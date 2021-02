Opozitia din Belarus a prezentat marti, dupa sase luni de proteste impotriva puterii de la Minsk, o strategie pentru inlaturarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA. Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru victoria belarusilor", care include pregatirea a noi proteste la nivel national incepand din martie, precum si alte masuri care sa duca la schimbare. Cu toate acestea, pentru a se ajunge la noi alegeri, reprezentatii guvernului belarus si cei ai miscarii pentru democratie trebuie ca pe un termen mai lung sa se aseze in secret…