Stiri pe aceeasi tema

- Fincantieri va finanta achizitia, in valoare de 250-300 de milioane de euro (268-322 de milioane de dolari) printr-o recapitalizare de pana la 500 de milioane de euro, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Acordul se potriveste cu strategia mai larga a Fincantieri de a creste prin achizitii, concentrandu-se…

- Blocarea pedalei de acceleratie ar putea determina vehiculul sa accelereze neintentionat, crescand riscul unui accident, a declarat autoritatea de reglementare a sigurantei auto intr-o notificare. Tesla a inceput livrarile camionului sau electric Cybertruck la sfarsitul anului trecut, dupa o intarziere…

- Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile…

- Cristi Borcea și Gigi Nețoiu, foști acționari la Dinamo, au planuri mari pe terenul pe care acum se afla celebrul restaurant „Doi Cocoși”, care urmeaza sa fie demolat. Dumitru Dragomir, un apropiat al celor doi, a dat detalii. Compania deținuta de Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, și de Gigi Nețoiu,…

- Plata este echivalenta cu profiturile pierdute in trimestrul respectiv, a spus transportatorul intr-un docoment depus la autoritatile de reglementare, adaugand ca asteapta compensatii suplimentare. Un avion MAX 9 operat de Alaska Airlines a suferit o explozie a unui panou de usa, in timpul zborului,…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- Actiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 14,75% in deschidere, la 0,13 lei/titlu. Ulterior, scaderea s-a redus la 13,44%, iar apoi la 12,13%. UPDATE La 11:42, deprecierea era de 13,77%, la 0,1315 lei/actiune. La 13.35, cotatia era in scadere cu 14,10%. Vineri, actiunile companiei crescusera cu…

- Ajutorul dat de Romania pentru Blue Air este incompatibil. Comisia Europeana a anunțat vineri ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa, scrie economedia.ro . Blue Air a intrat in insolvența…