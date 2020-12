Operațiile și internările pacienților oncologici, reduse cu 79% Imediat dupa introducerea starii de urgenta, spitalele care trateaza pacienti cu afectiuni oncologice au fost nevoite sa-si reduca drastic capacitatea. Potrivit unui studiu recent, citat de ProTV, internarile pentru bolnavii oncologici au scazut cu peste 50% in toate unitatile medicale din tara. Spitalele de urgenta din Cluj si Iasi si-au restrans activitatea cu pana la […] The post Operațiile și internarile pacienților oncologici, reduse cu 79% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

