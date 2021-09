Opel va lansa în 2023 o versiune 100% electrică a modelului Astra Opel a prezentat oficial noua generație a modelului Astra și a anunțat ca în 2023 va lansa o versiune full-electrica a acestui model. Opel a anunțat în iulie ca va deveni o marca exclusiv electrica în Europa din 2028. Marca germana este din ianuarie parte a grupului Stellantis din care mai fac parte brand-uri precum Fiat, Peugeot sau Citroen.



Noua generație Astra vine cu doua versiuni plug-in hybrid (cu 222, respectiv 148 CP), dar și în versiunea cu motor pe benzina de 1,2 litri, 3 cilindri și versiunea diesel, 1,5 litri, 4 cilindri. Prețurile pornesc de la 22.400… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

