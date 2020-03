Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din regiunea siriana Idlib reprezinta ''cea mai mare criza din lume pe care o avem în prezent'', a afirmat marti un responsabil al ONU, la o zi dupa o misiune de evaluare umanitara în nord-vestul Siriei, informeaza AFP. ONU evalueaza la aproape 1 milion de persoane,…

- Turcia nu va mai opri refugiaAii sirieni sAƒ ajungAƒ A®n Europa, a declarat un A®nalt oficial turc, A®n timp ce Ankara a rAƒspuns la uciderea a 33 de soldaAi turci A®ntr-un atac aerian al forAelor guvernamentale siriene A®n regiunea Idlib din nord-vestul Siriei.

- Zeci de militari turci ar fi fost uciși in urma unui atac aerian in provincia Idlib din Siria, informeaza The Guardian preluat de mediafax.Vezi și: Adrian Streinu Cercel face precizari despre romanul cu coronavirus: 'Ar putea sa NU dezvolte boala' Surse din armata susțin ca in jur de…

- Rusia si Turcia pregatesc o noua serie de consultari asupra situatiei din provincia siriana Idlib, a anuntat luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, informeaza TASS si Reuters. "Se pregateste o noua serie de consultari, care, speram noi, ne vor conduce spre un acord asupra modalitatilor care sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Turcia nu exclude ca Statele Unite sa trimita rachete Patriot in teritoriul sau dupa uciderea unor militari turci in atacuri atribuite regimului Bashar al-Assad in provincia Idlib. Un anunt in acest sens a fost facut joi de ministrul Apararii de la Ankara, Hulusi Akar, in timp ce Uniunea Europeana (UE)…

- ​Doi militari turci au fost ucisi, iar altii au fost raniti în urma raidurilor aeriene efectuate de armata siriana în regiunea Idlib, situata în nord-vestul Siriei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, precizând ca, în replica, au fost omorâti 50 de membri ai…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a informat joi ca "specialisti militari" rusi si turci au fost ucisi de combatanti care au intreprins mai mult de 1.000 de atacuri in ultimele doua saptamani ale lunii ianuarie in provincia siriana Idlib, transmite Reuters. "S-a inregistrat recent…