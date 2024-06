Real Madrid, „regină“ în Liga Campionilor pentru a 15-a oară Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor! Gruparea blanco a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul „Wembley“ (86.212 spectatori) din Londra. „Galacticii“ au marcat golurile in repriza secunda, prin Dani Carvajal (’74) si Vinicius Junior (’83). De remarcat ca jocul a fost intrerupt dupa numai 25 de secunde, pentru intrarea a patru suporteri pe teren. Borussia Dortmund: Gregor Kobel – Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen – Emre Can (’80, Donyell Malen), Marcel Sabitzer – Jadon Sancho… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a scris istorie pe Wembley, reușind sa iși adjudece o noua „urecheata”, „La decimoquinta”. Succesul a fost posibil datorita reușitelor semnate de Dani Carvajal și Vinicius Jr in minutele 74, respectiv 83. Cu victoria din ultimul act in fața celor de la Dortmund, formația lui Carlo Ancelotti…

- Cristiano Ronaldo a reusit o „dubla” pentru Al Nassr in victoria cu 4-2 impotriva lui Al Ittihad și a stabilit un nou record de goluri marcate intr-un sezon in prima liga saudita de fotbal. „Nu urmaresc recordurile, ci recordurile ma urmaresc pe mine”, a scris pe platforma X portughezul de 39 de ani,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre unitate și nevoia de a pune capat razboiului din țara sa, intr-un discurs susținut joi, 9 mai, in prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, relateaza BBC Rusia.Pe 9 mai, Uniunea Europeana și Ucraina sarbatoresc Ziua Europei,…

- Lucian Marinescu, 51 de ani, acum impresar de jucatori, a rememorat momente de neuitat de la Coupe du Monde 1998, turneu final care a debutat cu victoria contra Columbiei, adversara de maine a tricolorilor, in amicalul de lux de la Madrid. Lucian Marinescu a facut parte din echipa Romaniei la ultimul…

- Cristiano Ronaldo s-a intors in lotul Portugaliei și și-a aratat mușchii picioarelor intr-o postare pe Instagram inainte de confruntarea amicala cu Slovenia. Ronaldo a postat pe Instagram un montaj de imagini de la antrenament, confirmand ca a revenit in echipa.Ronaldo a lipsit de la victoria…

- Asociația Pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania (APADOR-CH) a realizat raportul pentru anul 2023, prin care identifica vulnerabilitațile statului de drept in Romania. Statul de drept in UE a continuat sa se deterioreze și in 2023, pe fondul slabirii mecanismelor democratice de control, chiar…

- O brașoveanca a urcat pe cea mai inalta treapt a podimului la Zagreb, in Circuitul European U14 de floreta feminin. Sportiva Corona Brașov, Natalia Scafa, a caștigat locul 1. De asemenea, și brașoveanca Maria Leonte a obținut locul 7 la categoria U15. La concurs au luat startul fete din 10 țari: Croația,…

- In Europa, putin peste o cincime dintre femei stiu ca alcoolul este un factor de risc pentru cancerul de san, o boala care reprezinta o problema de sanatate „majora” in regiune, a avertizat filiala europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, preluata de Agerpres. „21% dintre…