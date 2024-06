(P) Ce cuprinde programul „BOTOȘANI, JUDEȚ VERDE” al candidatului PSD pentru Consiliul Județean Lucian Trufin (P) Ce cuprinde programul „BOTOȘANI, JUDEȚ VERDE” al candidatului PSD pentru Consiliul Județean Lucian Trufin Lucian Trufin candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Botoșani a prezentat astazi soluțiile lui pentru creșterea capacitații energiei regenerabile produse pe plan local, investițiile in sistemul de colectare selectiva a deșeurilor, precum și campaniile anuale de impaduriri pe care dorește sa le realizeze in mandatul sau. „Prin programul BOTOȘANI, JUDEȚ VERDE, imi doresc in primul […] Citește (P) Ce cuprinde programul „BOTOȘANI, JUDEȚ VERDE” al candidatului PSD pentru Consiliul… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia- atragerea investitorilor pentru crearea de locuri de munca durabile și bine platite;- dezvoltarea infrastructurii pentru realizarea unui parc industrial modern;- modernizarea întregii infrastructuri rutiere și crearea de soluții eficiente pentru problema locurilor de parcare;- anveloparea…

- (P) VIDEO: Programul „Asfaltare in tot județul” al lui Lucian Trufin prevede reabilitarea a inca 200 de Km de drumuri județene in urmatorii patru ani Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani, Lucian Trufin, spune ca in viitorul mandat are „obligația morala” de a realiza…

- Editia a 28-a Festivalului Filmului European va debuta la Bucuresti chiar de Ziua Europei, in 9 mai si se va incheia la Chisinau, la 8 iunie, in weekendul alegerilor europarlamentare, anunta organizatorii.

- Comisia Europeana a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM Plus, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei), care prelungeste masurile de sprijin instituite prin vechea schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, scrie Z

- In perioada 1 aprilie 2023 – 31 ianuarie 2024, 1.885 de elevi și familiile acestora, 99 de bibliotecari, 49 de profesori și 165 de coordonatori ai cluburilor de robotica și programare CODE Kids au parcurs programul Școala din viitor, constand in activitați educaționale pentru imbunatațirea competențelor…