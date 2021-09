Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a anunțat vineri, 27 august, faptul ca Celula de criza interinstituționala a reușit evacuarea din Kabul a cinci cetațeni afgani, care au fost admiși in aeroportul din capitala Afganistanului și, ulterior, extrași „cu susținerea partenerilor internaționali ai Romaniei”. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza ca, la data de 22 august, doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost evacuați in siguranța din Kabul in Islamabad, Pakistan. In pofida condițiilor extrem de dificile din teren, cetațenii moldoveni au fost ajutați sa ajunga in…

- Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din Bucuresti. La bord sunt 15 romani si patru bulgari. Reprezentantii Ministerului de Externe au anuntat vineri ca al treilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti s-a desfasurat in bune conditii. Acest zbor…

- Mazar-i-Sharif, cel mai important oras din nordul Afganistanului, a ajuns sub control taliban dupa ce fortele guvernamentale au plecat brusc, indreptandu-se catre granita cu Uzbekistan, informeaza cnn.com.

- Ministerul de Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Afganistan Foto: mae.ro Ministerul de Externe de la Bucuresti a reevaluat si ridicat nivelul de alerta pentru Afganistan si îi îndeamna pe cetatenii români sa paraseasca de urgenta teritoriul acestui stat si sa…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…