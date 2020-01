Stiri pe aceeasi tema

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…

- La 75 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz sunt semne ca antisemitismul este in crestere in unele tari, astfel ca evreii au ajuns sa se teama sa poarte in public kipa ori alte simboluri ale credintei lor, noteaza intr-un interviu acordat agentiei DPA Dina Porat, profesor emerit al Departamentului…

- Comunitatea internaționala a convenit duminica, în cadrul unei conferințe desfașurate la Berlin, asupra unui plan de pace pentru Libia, care include menținerea embargoului asupra armelor și încetarea ingerințelor straine, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Dpa. Statele care…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a atras luni atentia ca "tensiunile geopolitice sunt la cel mai ridicat nivel din acest secol" si a facut apel la liderii lumii sa opreasca intensificarea acestora, sa dea dovada de retinere maxima si sa reia dialogul, relateaza Reuters. "Acest…

- Grecia a cerut marti Natiunilor Unite sa condamne un acord maritim intre Turcia si Libia "perturbator" pentru pacea si stabilitatea in regiune, transmite AFP, citandu-l pe purtatorul de cuvant al guvernului elen, potrivit Agerpres. Atena "vrea ca acordul sa fie adus in atentia Consiliului de Securitate…

- Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carney, va conduce eforturile Natiunilor Unite de a determina sectorul financiar sa ia masurile corecte legate de riscurile implicate de schimbarile climatice, a declarat duminica secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite Reuters, potrivit news.ro.Guterres…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei,…