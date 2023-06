Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce incep lucrarile pregatitoare, ONU doreste ca in paralel sa se desfasoare discutii cu privire la largirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, convenit in iulie anul trecut, astfel incat acesta sa includa mai multe porturi ucrainene si alte incarcaturi decat cereale,…

- Continua reacțiile din partea Rusiei dupa atacul cu drone la Moscova! Acuza SUA. Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a acuzat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina…

- Este pentru prima data cand Kievul isi expune public pozitia fata de problema amoniacului rusesc, pe care Moscova doreste sa il expedieze printr-o conducta ce traverseaza Ucraina pana la Marea Neagra. Rusia, un exportator major de amoniac, a facut presiuni pentru reluarea livrarilor de amoniac prin…

- Turcia are „o relație speciala” și in evoluție cu președintele rus Vladimir Putin, in ciuda presiunii in creștere asupra Ankarei pentru a ajuta la intarirea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu acordat CNN inainte de turul doi…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…

- Un acord care permitea exportul de cereale ucrainene din porturile de la Marea Neagra și care urma sa expire sambata (18 martie) a fost reinnoit, a declarat președintele Turciei, Tayyip Erdogan. Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a anunțat sambata reinnoirea acordului, dar nu a dezvaluit pentru cat…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile, oferta criticata de Kiev care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse."Acordul asupra +Initiativei cerealiere din Marea Neagra+…