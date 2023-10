Potrivit estimarilor ONU, in 2022, la nivel global, au fost inregistrate 134 de milioane de nașteri și 67,1 milioane de decese. Numarul deceselor este in scadere, fața de varful de 69,3 milioane atins in 2021 pus pe seama pandemiei de Covid-19. Pentru acest an, se așteapta ca numarul deceselor sa scada in continuare, estimandu-se sa ajunga la 60,8 milioane. Totuși, potrivit previziunilor demografice, din 2024 s-ar putea observa din nou o creștere, pana la 91,6 milioane de decese in 2050 și pana la 122,9 milioane in 2100, depașindu-se numarul nașterilor consemnate la acea data (111,5 milioane),.…