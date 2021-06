Online în pandemie Inainte de declansarea pandemiei de COVID-19, in grupurile de parinti reunite ad-hoc in curtea scolilor pentru preluarea copiilor, dupa finalizarea cursurilor zilnice, se purtau tot felul de discutii inclusiv pe tema dependentei de gadget-uri (telefoane inteligente, tablete electronice, laptopuri, ceasuri inteligente, platforme digitale cu jocuri) conectate la Internet. Se cautau raspunsuri la intrebarea „cum putem reduce dependenta copiilor de mediul online, de tot (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal politic sta sa explodeze in coaliția de guvernare pe tema alocațiilor pentru copii. Totul a pornit de la premierul Florin Cițu, care a anunțat saptamana trecuta ca nu sunt bani pentru creșterea alocațiilor de la 1 iulie, cum era prevazut in legea aflata in vigoare. Așa au inceput și…

- Interesul copiilor a crescut in ultimul an in categoriile „software, audio si video” si „e-commerce”, in timp ce „mediile de comunicare pe internet” si „jocurile pe computer” au inregistrat o scadere usoara. TikTok, YouTube si WhatsApp sunt in topul celor mai populare aplicatii, arata un nou studiu…

- Sase din zece utilizatori romani de internet au urmarit, recent, campanii publicitare derulate de influenceri sau branduri pe platforma TikTok, releva datele unui studiu de specialitate, publicate miercuri. Conform cercetarii New Media Adoption, realizata de agentia de media Spark Foundry, membra Publicis…

- Avocatul Iulian Rusanovschi afirma ca parinții au dreptul sa dea in judecata statul ca acesta sa le asigure copiilor lor computere in vederea desfașurarii procesului de instruire online. Un adevar trist, devenit evidența, deși autoritațile nu-l recunosc deocamdata in mod oficial: odata cu trecerea la…

- In primul an de pandemie, cand școala s-a derulat preponderent online, parinții din Romania estimeaza ca au platit, in medie, sensibil mai mult decat in 2018 pentru educația copiilor lor. Costul mediu alocat serviciilor de tip Școala dupa școala s-a dublat, iar invațamantul derulat online a generat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a propus printr-un ordin comun cu Ministerul Sanatații, ca vacanța de o saptamana ce urma sa inceapa la 2 aprilie sa se prelungeasca pana la data de 4 mai. Astfel, copiii vor sta acasa și de Paștele Catolic și de cel Ortodox. Ministrul a anunțat ca se…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, in parteneriat cu sectorul Educațional-teologic din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților (cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic) și Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava organizeaza ...

- Anunț important pentru parinți. Procedura in vederea inscrierii copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022 incepe astazi. Școlile si inspectorarele scolare sunt asteptate sa afiseze planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare. Potrivit Metodologiei de inscriere…