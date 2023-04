Cutremur in Romania! S-a simtit in mai multe localitati

In ziua de 12 Aprilie 2023, la ora 07:16:40 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 76km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km V de Focsani, 68km E de Sfantu Gheorghe, 71km N de Buzau,… [citeste mai departe]