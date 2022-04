OnePlus Ace a debutat oficial, cu încărcare la 150W, spate cu tonalitate, textură duală OnePlus a dezvaluit pe 21 aprilie telefonul OnePlus Ace, care se abate de la orice conventie de nume propusa pana acum de companie si ar putea incepe o noua serie. Gurile rele spun ca acest telefon va sosi in Europa sub numele de OnePlus 10R si sunt voci ce sustin ca este un realme GT Neo3 rebranduit. Ce e sigur e ca spatele sau arata diferit fata de cel de pe GT Neo 3. In plus, procesorul de la interior nu e doar un MediaTek Dimensity 8100, ci un MediaTek Dimensity 8100 Max, care e customizat fata de chipsetul original. Telefonul ofera si un ecran AMOLED de 6.7 inch cu refresh rate de 120 Hz,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

