Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Piotr Tolstoi, ameninta, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, Franta si pe presedintele francez Emmanuel Macron ca rusii ”ii vor omori toti militarii francezi”, in cazul in care vor fi trimisi in Ucraina, o idee evocata…

- Andrei Klimov, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera superioara a Parlamentului rus, avertizeaza ca, cu cat devine mai mare baza militara "antiruseasca" din Romania, cu atat cresc șansele ca aceasta sa fie printre primele ținte ale loviturilor de retorsiune. Motivul invocat…

- Construirea celei mai mari baze NATO din Europa pe teritoriul Romaniei reprezinta o „amenințare pentru București”, transmite vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației Ruse, Andrei Klimov. Context: Cea mai mare baza militara NATO din Europa va aparea in Romania. Este…

- ”La doi ani de la invadarea brutala a Ucrainei de catre Rusia, sprijinul UE pentru Ucraina si pentru poporul sau se mentine neatenuat. Europa este unita si hotarata sa isi apere in continuare valorile si principiile fondatoare. Acest pachet se axeaza pe limitarea in continuare a accesului Rusiei la…

- Delegația Parlamentului Republicii Moldova participa la cea de-a 23-a Reuniune de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE). Reuniunea are loc in perioada 22-23 februarie, la Viena, Republica Austria. Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat…

- Rusia dezvolta o capacitate militara spatiala despre care membrii Congresului si oficialii americani sunt ingrijorati ca ar putea reprezenta o amenintare semnificativa pentru Statele Unite si aliatii sai, posibil prin avarierea cu o arma nucleara a unor sateliti esentiali de informatii sau de comunicatii,…

- Șeful Statului Major al Armatei Romaniei, generalul Gheorghița Vlad, se afla in centrul unei controverse, pe fondul unor declarații publice cu privire la starea Armatei și amenințarile Rusiei. Generalul Vlad va fi audiat astazi de catre senatorii și deputații din comisiile de Aparare ale Parlamentului,…

- Ambasada SUA la Bucuresti si Comandamentul Fortelor SUA din Europa EUCOM au gazduit, la Bucuresti, in perioada 22 23 ianuarie, o intalnire, cu participarea unor importanti oficiali americani, care au discutat subiecte de politica externa, eforturile diplomatice ale Statelor Unite, precum si interesele…