”Pe plan social, anul 2021 a marcat o noua etapa in istoria One United Properties, deoarece compania a investit pentru prima data in restaurarea unor monumente istorice, in urma achizitiei Casei Braikoff. Cladirea istorica este in curs de renovare completa si va fi cunoscuta sub numele de One Athenee. In plus, in martie 2022, One United Properties a achizitionat fosta fabrica Ford, situata in cadrul One Floreasca City, care va fi restaurata si transformata intr-un spatiu de retail, One Gallery. In urmatorii doi ani, One United Properties estimeaza investitii de minimum 70 de milioane de euro in…