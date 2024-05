Stiri pe aceeasi tema

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau pe roșu total, joi, la 60 de minute dupa debutul tranzacțiilor, cu indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, in scadere cu 0,10 la suta. Indicele BET Plus, care arata evoluția celor mai lichide 43 de actiuni cotate, era in minus,…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- IPO-ul Premier Energy s-a incheiat cu succes, la prețul de 19,5 lei/acțiune, potrivit unui raport publicat, joi, de Bursa de Valori București (BVB) WOOD & Company Financial Services, a.s., in calitate de membru al sindicatului de intermediere in cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”),…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, in ultima zi din aprilie, indicii erau in integralitate in scadere, cu excepția indicelui BET-FI, al fondurilor de investiții, care a inregistrat o creștere de 0,10 la suta, fața de 0,05 la suta, la deschiderea din ziua de marți. Entuziasmul…

- In timp ce romanii saracesc de la o zi la alta, iar cea mai mare parte din salariile lor se duce pe facturi, Hidroelectrica a raportat cel mai mare profit din istorie! Cel mai mare producator de energie electrica din Romania a inregistrat pentru anul 2023 un profit net in creștere cu 42%, la o cifra…