- Operatorul din industria petrolului și carburaților, OMV Petrom, avea tezaurizat, in cash, la bancile comerciale, 15,2 miliarde lei, la sfarșitul lunii martie, arata datele comunicate la Bursa de Valori București. Sumele din conturile OMV Petrom (simbol bursier SNP), crescusera cu doua miliarde lei,…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…

- Bursa de Valori București a inceput in creștere in toți indicii in ședința de joi, cu un volum de tranzacționare pe acțiuni de 2.985.970 lei (600.086 euro) la 60 de minute de la deschidere. Au fost tranzacționate 1.088 de acțiuni, la un volum total de piața de 1.564.990, in care au fost plasate cereri…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, in ultima zi din aprilie, indicii erau in integralitate in scadere, cu excepția indicelui BET-FI, al fondurilor de investiții, care a inregistrat o creștere de 0,10 la suta, fața de 0,05 la suta, la deschiderea din ziua de marți. Entuziasmul…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,23 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 64,5 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- In timp ce romanii saracesc de la o zi la alta, iar cea mai mare parte din salariile lor se duce pe facturi, Hidroelectrica a raportat cel mai mare profit din istorie! Cel mai mare producator de energie electrica din Romania a inregistrat pentru anul 2023 un profit net in creștere cu 42%, la o cifra…