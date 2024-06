Bursa de la București a deschis în creștere, la toți indicii, în tranzacțiile de miercuri Bursa de Valori București a deschis in creștere ședința din 5 iunie pe verde total, cu un rulaj pe acțiuni de 10.581.700 lei, la 60 de minute dupa start, fiind tranzacționate 1.782 de acțiuni, la un volum de piața, de 3.683.797, de cereri și oferte. Rulajul total pe acțiuni, obligațiuni, drepturi de tragere, fonduri inchise, […] The post Bursa de la București a deschis in creștere, la toți indicii, in tranzacțiile de miercuri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oscilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoritate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,22 la suta. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,14 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, era in scadere…

- Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau pe roșu total, joi, la 60 de minute dupa debutul tranzacțiilor, cu indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, in scadere cu 0,10 la suta. Indicele BET Plus, care arata evoluția celor mai lichide 43 de actiuni cotate, era in minus,…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Sesiunea de tranzacții de joi, de la Bursa de Valori București, a inchis piața cu un rulaj total de peste 768.621.146 lei, la un volum total de 71.050.163, cereri și oferte. Tranzacțiile au avut oscilații reduse. Indicele BET, ce capteaza dinamica celor mai lichide douazeci de titluri ale BVB, a inchis…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Bursa de Valori București a inceput in creștere in toți indicii in ședința de joi, cu un volum de tranzacționare pe acțiuni de 2.985.970 lei (600.086 euro) la 60 de minute de la deschidere. Au fost tranzacționate 1.088 de acțiuni, la un volum total de piața de 1.564.990, in care au fost plasate cereri…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,23 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 64,5 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…