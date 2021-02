OMV Petrom şi-a planificat investiţii de 2,9 miliarde lei în acest an ”Valoarea investitiilor excluzand achizitiile este estimata la 2,9 miliarde lei (2020: 3 miliarde lei). Ne asteptam sa generam un flux de trezorerie extins inainte de plata dividendelor pozitiv (2020: 0,7 miliarde lei). Neptun Deep: conform declaratiilor recente ale autoritatilor din Romania, estimam ca Legea Offshore va fi modificata in prima parte a anului 2021”, arata raportul publicat joi de grup. In 2020, investitiile au insumat 3,206 miliarde lei, cu 24% mai mici fata de 2019 (4,225 miliarde lei), in principal directionate catre investitiile din Upstream in valoare de 2,382 miliarde lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

