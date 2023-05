Stiri pe aceeasi tema

- Petrom a anuntat luni seara, 15 mai, la Bursa de Valori Bucuresti, ca va plati taxa pe solidaritate in valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, adica 300 de milioane de euro, la finalul lunii iunie, scrie Ziarul Financiar. „Pentru companiile care produc și rafineaza țiței, legea introduce obligația…

- Compania Petrom va plati taxa de solidaritate de 1,5 miliarde de lei, potrivit unei informari a companiei transmise catre Bursa de Valori București. „La data de 12 mai 2023, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 119/2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 186/2022 de…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Președintele Iohannis a promulgat legea care “indulcește” taxa de solidariate pentru Petrom, care a spus ca nu se califica la plata ei in vechea forma, și o anuleaza pentru BSOG. “Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 186/2022…

- Senatul, prima camera sesizata, ii face pe plac lui Iohannis. Seful statului preciza ca Legea pentru aprobarea OUG 186/2022 are unele dispozitii care „nu sunt indeajuns de clare”. Senatul a votat marți, in procedura de reexaminare, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, legea prin care s-a instituit…

- OMV Petrom nu va mai fi obligata sa plateasca contribuția de solidaritate de 60% pe ″profiturile excesive″, ci o taxa fixa pe țițeiul prelucrat. Americanii de la BSOG, care deja scot gaze din Marea Neagra, nu vor plati nimic. Senatorii au depus amendamente noi la legea taxe de solidaritate, intoarsa…

- La data de 31 martie 2023, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Parlamentului cererea de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o interventie de urgenta…

