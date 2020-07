Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Horia Bugarin a fost desemnat, dupa lungi dispute, candidatul USR PLUS la Primaria Dumbravita. Aceasta candidatura a fost mult timp diputata de Vasile Bledea (USR) si Radu Vladescu (PLUS). Anul trecut, la alegerile europarlamentare, USR PLUS a obtinut la Dumbravita cel mai mare procent…

- Desemnarea lui Alin Stanciu, de catre PSD, pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia este un raspuns firesc la necesitatea de a avea la conducerea administrației locale un reprezentant al mediului de afaceri, obișnuit sa utilizeze eficient resursele financiare și care va elimina risipa banului…

- Desemnarea lui Alin Stanciu, de catre PSD, pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia este un raspuns firesc la necesitatea de a avea la conducerea administrației locale un reprezentant al mediului de afaceri, obișnuit sa utilizeze eficient resursele financiare și care va elimina risipa banului…

- Dan Nichiforel este numele candidatului Aliantei USR- PLUS la presedintia Consiliului Judetean Suceava. El si-a landat candidatura, vineri, 24 iulie, intr-o conferinta de presa la care au participat si alti membri ai aliantei.

- Președintele USR Alba, Beniamin Todosiu, a anunțat marți candidatul Alianței USR – PLUS la Primaria Cugir. Este vorba despre Flaviu Serdiuc, despre care reprezentanții alianței spun ca a trait mai mulți ani in strainatate și in prezent este antreprenor. Flaviu Serdiuc are 43 de ani, și a trait mulți…

- Nu am fost si nu sunt membru al niciunui partid, iar de 25 de ani studiez si acum am ajuns sa cunosc bine clasa politica nationala. In urma cu peste un an de zile, in cercurile jurnalistilor profesionisti s-a aflat de un plan politic, despre care mi-am aminitit acum. Despre ce era vorba. Cele 2 partide…

- Renault , Nissan si Mitsubishi au anuntat miercuri un noul model de cooperare in afaceri, pentru reducerea costurilor, sporirea competitivitatii si profitabilitatii, conform unei noi scheme a aliantei, in conditiile in care companiile auto din intreaga lume sunt afectate de efectele pandemiei de coronavirus…

- Partenerii din cadrul Alianței utilizeaza schema leader-follower pentru a spori eficiența și competitivitatea produselor și tehnologiilor Fiecare membru este de referința pentru regiuni, acționand ca o poarta de acces și ca un mecanism de sprijin pentru competitivitatea tuturor partenerilor Alianța…