Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a anunțat pe rețelele de socializare ca inmormantarea va avea loc vineri, 10.11.2023, la ora 13:00. "Capela mare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu va gazdui temporar, pentru doua zile, sicriul in care se […]