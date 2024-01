Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Sucevița a fost demis prin ordin de prefect dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Prefectul Alexandru Moldovan a emis, astazi, ordinul prin care se constata incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului de primar al comunei Sucevița funcție…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, este dat in urmarire generala dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Autoritațile il cauta in locuința sa și la sediul Primariei, dar acesta este de negasit. “Astazi, 24 noiembrie, politistii Inspectoratului…

- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, a iesit miercuri din Penitenciarul Vaslui. Judecatorii vasluieni au decis eliberarea conditionata, procurorii au contestat decizia, dar Tribunalul a respins contestatia. Decizia este definitiva.

- Inspectoratul de Poliție Județean Arad informeaza ca, in dupa-amiaza zilei de 16 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu polițiștii Secției 5 Rurala Arad,... The post Condamnat pentru trafic de minori și viol, prins de polițiștii aradeni appeared first on Special Arad…

- Instanta suprema a decis, luni, sa scada un an din condamnarea de 4 ani si 8 luni inchisoare primita de fostul deputat Cristian Rizea intr-un dosar de coruptie, in conditiile in care s-au prescris faptele pentru una dintre infractiuni, cea de spalare a banilor. Judecatorii au constatat ca pentru una…

- Federația Rusa este produsul prabușirii imperiului sovietic, la fel cum Uniunea Sovietica a fost produsul prabușirii Rusiei imperiale. Daca ne uitam la istoria indelungata a imperiilor, nu este deloc surprinzator faptul ca Rusia de astazi s-a angajat intr-un proiect menit sa restaureze imperiul.

- Un artist celebru in vestul țarii a fost condamnat, recent, la aproape 11 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ca a falsificat documente, susținand ca activitatea sa profesionala a fost afectata de pandemia Covid-19, pentru a obține ajutoare lunare de aproape o mie de euro.