Bob Lee, fostul director de tehnologie al Square, care a ajutat la lansarea aplicatiei de plati Cash App, a murit in urma unui atac prin injunghiere, in San Francisco, relateaza CNN, potrivit news.ro.Moartea lui Lee a fost confirmata de Josh Goldbard, CEO-ul actualului sau angajator, MobileCoin.

Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a atras atentia asupra achizitiilor online, informeaza Rador.Tot mai multe magazine virtuale, care nu au sediu in Europa si care dezvolta activitati comerciale greu de controlat, isi atrag clientii prin preturile mici cu care isi comercializeaza produsele.

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca bucureștenii vor putea plati taxele catre PMB, abonamentele STB și de parcare online, prin intermediul Ghișeul.ro.

Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in Statele Unite, dupa ce un autobuz si un camion au intrat in coliziune in orasul Louisville, din statul New York, in apropierea granitei cu Canada, anunța Rador.

Politistii din Peru au folosit gaze lacrimogene si au blocat drumuri pentru a impiedica demonstrantii antiguvernamentali sa marsaluiasca pe strazile capitalei Lima, anunța Rador.

Circulația camioanelor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene din orașul tulcean Isaccea este restricționata pentru 24 de ore din cauza ninsorii abundente, anunța Rador.

O companie din Ungaria a dezvaluit un dispozitiv despre care afirma ca poate preveni prin dezinfectie si umidificare raspandirea noului coronavirus prin aer, relateaza luni MTI.

Consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a raportat, sambata, ca in orașul ucrainean Mariupol, ocupat temporar de rusi, invadatorii au demolat un cvartal rezidențial, pe care ei insisi l-au distrus anterior, pentru a amenaja, probabil, un "cartier elitist" pentru propriii oameni,