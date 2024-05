Stiri pe aceeasi tema

- O serie de cutremure de o intensitate inedita in ultimii 40 de ani au fost inregistrate luni seara in regiunea vulcanica a Campiilor Flegree, langa Napoli, sudul Italiei. Autoritațile au transmis ca nu s-au produs pagube majore. Un cutremur cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani,…

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Este stare de alerta in orasul Slanic Prahova. Craterul urias format acum o saptamana s-a adancit si a inghitit un stalp de electricitate. Autoritatile au decis sa evacueze inca unui bloc de locuinte. Adancimea craterului format prin surparea strazii 23 August din orasul prahovean Slanic este de minimum…

- Autoritațile prahovene au decis, referitor la situația de urgența din orașul Slanic Prahova, unde o porțiune a unei strazi s-a surpat, o parte din asfalt deplasandu-se la doi metri adancime, evacuarea unor imobile din zona, interzicerea completa a traficului, precum și efectuarea unei expertize de specialitate…

- O romanca in varsta de 54 de ani a murit dupa ce a facut un RMN la o clinica privata din Italia. Autoritațile au demarat o ancheta pentru a determina cauzele decesului.O femeie de 54 de ani de naționalitate romana a murit dupa ce a efectuat o rezonanța magnetica (RMN) cu substanța de contrast la […]…

- Autoritațile locale vor putea stabili acordarea de reduceri la impozitul pe cladirile și la cel pe terenurile deținute de cei ce doneaza sange de cel puțin trei ori intr-un an, potrivit unei propuneri legislative ce va ajunge la votul decisiv din Parlament, cel al deputaților, cu propunere de adoptare.…