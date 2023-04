Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din aceasta tara au incetat sa mai recomande vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv pentru persoanele care sunt desemnate cu risc crescut de COVID-19, scrie Hotnews. Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elvetia spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova In fiecare an, pe 24 martie, este marcata Ziua Mondiala a Tuberculozei, al carei scop este informarea și sensibilizarea populației asupra consecințelor dezastruoase pe care le poate avea aceasta afecțiune asupra sanatații. Anul acesta, tema propusa de Organizația…

- Dr. Sebastian Ralea, medic specialist Chirurgie generala, competente in chirurgia bariatrica si metabolica: O pacienta in varsta de 54 de ani s-a adresat Spitalului Multidisciplinar Arcadia pentru probleme de exces ponderal. La data prezentarii in consultatie, in ianuarie 2022, pacienta avea greutatea…

- Deși in UE și Regatul Unit emisiile de dioxid de azot (NO2) sunt in declin, ele depașesc limitele stabilite de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), a constatat un studiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Deversarea in ape sau soluri a substantelor care stau la baza fabricarii de medicamente, in special antibiotice, se resimte in rezistenta tot mai mare pe care oamenii au dezvoltat-o la tratamentele impotriva bacteriilor. Reducerea poluarii provenite din sectoarele farmaceutic si agricol este esentiala…

- Peste 6.200 de oameni au murit iar in jur de 27.400 sunt raniți, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. De asemenea, mai mult de 8.000 de persoane au fost trase pana acum dintre daramaturi in Turcia…

- Cel putin 166 de persoane au murit din cauza valului de frig care s-a abatut asupra Afganistanului in ultimele 20 de zile, a anuntat, sambata, un reprezentant al ministerului afgan pentru gestionarea catastrofelor - Abdul Rahman Zahid.Este cea mai grea iarna din ultimii 10 ani. Valorile temperaturilor…