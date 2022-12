Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, 2 decembrie, ca relaxarea strategiilor de combatere a pandemiei de COVID-19 continua sa creeze conditii ideale pentru aparitia unor noi variante ale virusului SARS-CoV-2 care aduc un risc mai ridicat de mortalitate,…

- COVID-19 nu mai reprezinta, in acest moment, o problema de sanatate publica in țara noastra, a declarat duminica ministrul sanatații, Alexandru Rafila. In ultima perioada, autoritațile au raportat zilnic intre 200 și 400 de cazuri și sunt și bilanțuri fara niciun deces. Ministrul a subliniat insa ca…

- Cazurile de gripa in spitale din SUA au atins cea mai mare rata din ultimul deceniu, in timp ce vaccinarile scad, spun oficialii americani citati de BBC. Oficialii americani au transmis ca adultii au primit cu cinci milioane mai putine vaccinuri antigripale in acest an, comparativ cu aceeasi perioada…

- In studiul care evalueaza piata valutara pentru 2023, iBanFirst ofera o prezentare generala macroeconomica pentru urmatorul an si impactul potential pe care evolutia principalelor valute l-ar putea avea asupra companiilor romanesti care deruleaza plati internationale si care ar trebui sa adopte o politica…

- Peste 800.000 de oameni au fost din nou blocați in case in orașul Wuhan, locul primului focar de Covid din lume inregistat la sfarșitul anului 2019, in timp ce alte localitați chinezești sigileaza strazile și casele, informeaza The Guardian . Autoritațile din Wuhan au raportat pana la 25 de noi infecții…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat ca a inceput evaluarea unui vaccin anti-Covid-19 de la Moderna adaptat pentru subvariantele BA.4 si BA.5 ale Omicron, in conditiile in care exista temeri in legatura cu aparitia unui nou val de coronavirus pe continentul european, relateaza AFP, preluata…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, scrie Reuters. „Ma simt bine și nu am simptome”, a declarat Bourla intr-un comunicat, potrivit Mediafax. Bourla, in varsta de 60 de ani, a contactat in luna august COVID și a inceput un tratament cu Paxlovid,…