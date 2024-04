Dezinsecție prin aviotratament si pulverizare la sol în Târgu Jiu Autoritațile locale din Targu Jiu vor avea la dispoziție serviciile unui operator autorizat pentru realizarea acțiunilor de dezinsecție. Sunt prevazute cel puțin trei acțiuni de intervenție cu substanțe impotriva țanțarilor și a capușelor. Conform reprezentanților Primariei Targu Jiu, vor avea loc, incepand cu aceasta primavara dezinsecții prin aviotratament și prin pulverizare la sol cu echipe autorizate. Pentru aviotratament va fi folosit un avion utilitar. Bugetul pentru tratamentele impotriva insectelor daunatoare este de 234.000 de lei. Anul acesta acțiunile vor debuta mult mai devreme, pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

