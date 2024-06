Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constituționalitații, inainte de promulgare, in ceea ce privește Legea pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Asta dupa ce PSD a depus la Camera Deputaților un…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (ICCJ) privind legea care prevede pedepse cu inchisoarea pentru deținerea de pacanele in localitațile mici. Decizia, luata in unanimitate, ridica probleme legate de claritatea și respectarea principiului bicameralismului…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei ar putea judeca mai repede dosarul in care este contestata decizia prin care Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, a fost delegat procuror sef al DNA Constanta Conform portalului…

- "Care Mineriada? Toti il sustineti pe Iliescu. Nu a existat Mineriada. Voi i-ati omorat pe astia in Bucuresti. Voi cu Iliescu. Eu nu am fost in Bucuresti pe 13 iunie. Cine i-a omorat pe aia in Piata Universitatii? Eu nu am fost in Bucuresti, ce nu pricepi?", i-a certat Miron Cozma pe jurnalistii prezenti…

- Este vorba despre OUG 21/2024 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024, relateaza Agerpres.Judecatorii de la Instanta suprema au…

- Mihai Alexandru Stanciu a preluat sefia DNA Constanta, incepand cu data de 23 februarie 2024, de la procurorul Andrei Bodean. Mandatul procurorului Stanciu in fruntea DNA Constanta este valabil in perioada 23.02.2024 22.08.2024. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au fixat…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv luni, 22 aprilie, incetarea procesului penal impotriva deputatului PNL de Prahova Mircea Rosca, fost președinte PNL Prahova, acuzat de trafic de influenta, dupa ce faptele comise in urma cu 13 ani s-au prescris,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la Legea privind aprobarea OUG privind instituirea unei prelungiri a termenelor procedurilor de prevenire a insolvenție și de insolvența.