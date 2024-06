Votul e in curs. Cehii si Irlandezii merg la urne, vineri, a doua zi de vot in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European, in care aproximativ 360 de milioane de alegatori pot vota in decurs de patru zile, transmite Agerpres . In Irlanda sunt 14 locuri puse la bataie in alegerile pentru Parlamentul European, care au loc in acelasi timp cu alegerile locale. Ingrijorarea publica fata de numarul tot mai mare de solicitanti de azil in Irlanda a dus la aparitia unui val de candidati independenti, care promit politici mai dure in materie de imigratie. In Republica Ceha votul se desfasoara vineri…