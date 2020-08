Stiri pe aceeasi tema

- OMS, apel catre tineri: Chiar e nevoie sa mergeti la petreceri? Organizatia Mondiala a Sanatatii lanseaza un apel catre tineri sa-si schimbe comportamentul, pentru a preveni raspandirea si mai mult a noului coronavirus. Numarul cazurilor de COVID-19 creste in randul tinerilor si acestia au devenit un…

- Ddirectorul pentru urgente sanitare al OMS, Michael Ryan precizeaza ca "tinerii au o oportunitate enorma de a reduce transmiterea (coronavirusului) prin comportamentul lor. Ei trebuie de asemenea sa ia in calcul faptul ca au o responsabilitate in aceasta privinta''. Cresteri notabile ale acestor…

- Tinerii care merg in cluburi de noapte si pe plaje determina o crestere a numarului cazurilor noi de coronavirus la nivel mondial, ponderea persoanelor infectate cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani crescand de trei ori in aproximativ cinci luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Tinerii care merg in cluburi de noapte si pe plaje determina o crestere a numarului cazurilor noi de coronavirus la nivel mondial, ponderea persoanelor infectate cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani crescand de trei ori in aproximativ cinci luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Tinerii care merg in cluburi de noapte si pe plaje determina o crestere a numarului cazurilor noi de coronavirus la nivel mondial, ponderea persoanelor infectate cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani crescand de trei ori in aproximativ cinci luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi “foarte lunga”, scrie AFP. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara ca sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi…

- Organizația Mondiala a Sanatații ii avertizeaza pe tineri ca nu sunt imuni la infectarea cu noul coronavirus și ca ar trebui sa respecte aceleași reguli ca ceilalți, relateaza Agerpres.”Tinerii nusunt invincibili in fata COVID-19 si trebuie sa ia aceleasi masuri de precautieca restul populatiei pentru…

- In cadrul unei teleconferințe consacrate pandemiei care a ucis peste 320.000 de persoane in intreaga lume, dupa apariția sa in China, in decembrie 2019, cele 194 de țari membre ale OMS au convenit sa lanseze „cat mai curand(…) un proces de evaluare imparțial, independent și complet”. Aceasta evaluare,…