- Pasagerii ar trebui sfatuiti sa poarte masti in situatii cu risc ridicat, precum zborurile pe distante lungi, a declarat Catherine Smallwood, coordonatoarea departamentului pentru situatii de urgenta din cadrul OMS Europa, potrivit Agerpres.Potrivit oficialului OMS, acesta ar trebui sa fie o recomandare…

- Romania se confrunta deja cu deja cu primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken, una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron. ”Este vorba despre o noua mutație COVID . Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetica și am vazut cu ochii noștri ca in acești…

- De asemenea, OMS si-a reiterat sprijinul pentru testarea Covid a calatorilor din China. Acelasi lucru s-a spus miercuri seara la Bruxelles, unde statele membre ale UE au ajuns la un acord conform caruia cele 27 de state membre sunt „incurajate” sa solicite tuturor calatorilor din China sa prezinte inainte…

- Beijingul a condamnat marti impunerea prezentarii de teste negative COVID-19 pentru calatorii sositi din China la intrarea pe teritoriul mai multor tari, intre care Canada si Statele Unite, avertizand ca ar putea recurge la 'contramasuri' drept represalii, potrivit Agerpres.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va primi marti vaccinul anti-COVID 19 adaptat pentru a combate varianta Omicron. El i-a indemnat pe americani sa se vaccineze cu doza booster actualizata, a anunțat asistentul purtatorului de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz, relateaza Reuters.

- Noile variante de Covid, BQ.1 si BQ.1.1, asociate cu Omicron BA.5, sunt mai contagioase, sunt in extindere in SUA, dar noile formule de vaccin actualizate ofera o anumita protecție impotriva lor. In prezent, variantele BQ.1 si BQ.1.1 sunt responsabile de peste 10% dintre noile cazuri de infectare din…

Variante noi de Omicron, mai contagioase, incep sa se raspandeasca in Statele Unite, conform unor noi date guvernamentale, relateaza UPI.