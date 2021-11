Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a criticat tarile cu o rata relativ ridicata de vaccinare pentru distribuirea dozelor „booster”, in timp ce natiunile sarace fac eforturi pentru a avea acces la vaccinuri. Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea copiilor nu are nicio logica atata timp cat lucratorii din domeniul sanitar si persoanele cu risc […] The post OMS: Imunizarea cu doze booster este „scandaloasa”, in timp ce țarile sarace inca asteapta prima doza de vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .