Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza asupra riscului celui de-al doilea val al epidemiei in Europa, in iarna. Exista mai multe argumente impotriva ideii unui al doilea val semnificativ, decat in favoarea unui al doilea val ipotetic.

- Tarile in care infectiile cu coronavirus sunt in scadere ar putea totusi sa se confrunte cu un „al doilea varf” daca vor renunta prea curand la masurile luate pentru a opri raspandirea focarului, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii, conform Mediafax.Lumea este inca in mijlocul…

- Intr-un interviu acordat postului de radio din Barcelona RAC-1, Maria Neira a cerut totusi "multa prudenta" si "bun simt" in aceasta faza "foarte critica" de eliminare a restrictiilor. Responsabila OMS a cerut populatiei sa nu dea dovada "nici de paranoia, nici de excesiva relaxare" si sa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii le cere tarilor europene sa ia masuri mai ”indraznete”, a anuntat marti, la Copenhaga, seful OMS pentru regiunea Europei, amintind ca Europa este ”epicentrul” pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

- Coronavirus in Romania. Doctorul Hans Kluge, director regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, și experții comitetului de urgența țin o conferința de presa despre impactul COVID-19 in Europa.

- Pacienții vindecați de coronavirus și externați, trebuie sa ramana totuși in izolare timp de 14 zile, deoarece pot fi contagioși. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a declarat pentru stirileprotv.ro , ca persoanele vindicate de COVID-19, trebuie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este de acum "epicentrul" pandemiei cu noul coronavirus, a avertizat vineri directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomandandu-le tarilor "sa depisteze, sa izoleze, sa testeze si sa trateze fiecare caz", conform AFP.

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni în lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de realizate de catre John Hopkins University.Pâna acum, în afara de China, au fost raportate…